Ag. Thiago Motta: "Conte non andrà al Napoli, le interferenze di ADL sono insopportabili"

© foto di Federico De Luca

Dario Canovi, agente di Thiago Motta, ha parlato anche di Napoli in un'intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com: "Non conosco Calzona. Non posso giudicarlo. Lo avevo sentito nominare come secondo…. Mi sembra una soluzione ad interim. A meno che non faccia miracoli credo sia difficile che possa restare. Non è un allenatore con l’esperienza necessaria per mandare avanti una squadra come il Napoli”.

In azzurro tante turbolenze.

“Non poteva che essere così. Nessuno si è davvero domandato perché un allenatore come Spalletti dopo aver vinto un campionato si sia dimesso. Se si fossero posti questa domanda avrebbero capito che è un ambiente in cui è difficile allenare”.

Chi sarà l’allenatore del Napoli il prossimo anno?

“Sarà difficile trovare un allenatore di grande livello. Nessuno vuole andarci. Non credo che uno come Conte sia disposto ad andare a Napoli. Le interferenze del presidente non sono facilmente sopportabili”.