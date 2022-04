Ag. Zerbin: "Ieri sembrava Zambrotta, bravissimo! Gaetano talento vero"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Furio Valcareggi, agente di Zerbin

TuttoNapoli.net

© foto di Ivan Benedetto/Uff. Stampa Pro Vercelli

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Furio Valcareggi, agente di Zerbin: “Fiorentina? Abbiamo una grandissima classifica, stiamo giocando bene, Firenze è contenta, gli americani hanno fatto un centro sportivo incredibile, una roba da capogiro. C’è un bel momento a Firenze, piacciono l’allenatore e la squadra. Per Napoli credo recuperi Piatek. Cabral con l’Empoli non ha brillato ma ha qualità importanti. Pare un po’ sovrappeso ed è un peccato. Napoli-Fiorentina me l’aspetto equilibrata dove i solisti faranno la differenza e gli azzurri ne hanno di più. Spalletti ama Napoli, lo sento. Vuole ripagare i tifosi per la passione che ci mettono. Lui può allenare Napoli, Roma e Fiorentina e prima o poi verrà anche a Firenze. La sua impronta nel gruppo si vede, gli scontenti sono contenti, danno il 120%. Ha creato un gruppo di amici con titolari e non titolari. Hanno la stessa identità tutti. Questo è il successo dell’allenatore. Anche il lavoro di Giuntoli è fantastico. Zerbin ieri sembrava Zambrotta, ha fatto tutta la fascia, avrà messo 10 cross, difeso, combattuto di testa, è stato pericoloso. Un altro bravissimo è Gaetano, talento vero. Sono molto amici loro due. Il Frosinone farà i play-off e vedremo cosa succederà. Gatti che è andato alla Juve è molto molto forte. Pioli, Inzaghi o Spalletti? Tutta la vita Spalletti”.