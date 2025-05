L'allarme di Chiariello: "Si parla di tutto tranne che del Genoa! Che pressione se l'Inter vince!"

vedi letture

Nel suo editoriale per Radio Crc, il giornalista Umberto Chiariello ha parlato della sfida di domenica contro il Genoa che è fondamentale nella lotta Scudetto: "Faccio fatica a seguire i ragionamenti di chi parla di tutto, del libro di Spalletti, dello stadio, del centro sportivo, degli incontri, delle scie chimiche, tranne che del Genoa. Eppure la partita è prossima e non posso non pensare a quante volte si va vicini ad un traguardo perdendolo poi per stupidità, mancanza di concentrazione, sfortuna. Non posso pensare che questa gara non sia il fulcro di tutti i giornali. Pure aprendo i giornali, De Bruyne, De Bruyne, De Bruyne, non se ne parla del Genoa eppure è la partita. L'Inter va a Torino stanca e distratta, ma felice, se non la vince con la giusta fame si apre un'autostrada clamorosa, ma se l'Inter vince e ci appaia in classifica ed ha il morale a mille dopo il Barcellona, poi tu devi dimostrare di essere forte nella testa e nelle gambe e rintuzzare rispondendo immediatamente. Ma voi avete dimenticato Napoli-Chievo? Napoli-Cagliari e Napoli-Verona con Gattuso? E Napoli-Perugia con Marchesi? Solo per stare a casa nostra, senza citare altri.

Squadre che si bloccano sul più bello per ansia ed il Napoli gente abituata a lottare punto a punto mica ne ha tanta. Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Anguisa e Lobotka erano i titolari dello Scudetto, da co-titolari Olivera e Politano e siamo a 7 più riserve importanti come Raspadori, Simeone e Juan Jesus che fece bene come quest'anno quando chiamato. Questi 10 vinsero lo Scudetto in carrozza, calando nel finale ma con la seconda a 16 punti, la Lazio, l'Inter a 18 ecc ma non sanno cosa significa lotta punto a punto. L'hanno vinto per distacco! Quelli arrivati non l'hanno mai vinto, Spinazzola, Buongiorno, Rafa Marin è un giovane, Gilmour non ha mai lottato, McTominay ha vissuto in uno United non da Scudetto, Neres li ha vinti invece. Chi ha giocato con questa pressione così potente? Forse lo sa solo Conte che ha vinto punto a punto con la Juventus contro il Milan, è la nostra unica garanzia. Sarri non sapeva neanche cosa significasse l'alta classifica, aveva allenato massimo l'Empoli. Ci fece sognare con grande bellezza ma anche grande efficacia. E' una cosa nuova e in questi casi non sai bene come gestire: la garanzia è Antonio Conte, non solo per i programmi, ma anche per questo finale di campionato. Il Genoa è quadrato, non ha niente da perdere, giocherà in assoluta scioltezza e si vuole togliere uno sfizio. Non viene per farsi dare 3 palloni! Si rischia una pressione forte che ti taglia il fiato e ti annebbia la mente".