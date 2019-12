Agostinelli: "Arrivare tra le prime quattro sarebbe un miracolo per il Napoli!"

C'è grande curiosità intorno al nuovo Napoli di Rino Gattuso, l'allenatore che ha sostituito Ancelotti. L'ex tecnico rossonero ripartirà dal 4-3-3: "E' una squadra costruita per questo modulo ma può giocare anche col 4-2-3-1, visto e considerato che la rosa è ampia e di qualità", dice a TMW Andrea Agostinelli ex calciatore ed ex tecnico dei partenopei. "per quanto riguarda Gattuso, un allenatore nuovo porta sempre qualcosa di diverso a livello mentale. Da parte del gruppo c'è una reazione perchè tutti si sentono nuovamente in gioco, anche coloro che finora hanno trovato poco spazio. La scossa da questo punto di vista c'è. Tatticamente invece ci sarà da vedere, ma non credo che il Napoli cambierà il suo modo di giocare. In campionato comunque qualcosa di più potrà fare".

Le possibilità di un ingresso in Champions quante sono a suo parere? "Serve una grande rimonta, è vero che siamo ancora a metà campionato e quindi c'è tempo. Va detto però che il Napoli deve recuperare su tante squadre che ora sono davanti. Se arriva tra le prime quattro fa un miracolo".

Insigne come potrà essere recuperato? "Deve recuperarsi da solo se vuole tornare ad essere quel giocatore che abbiamo apprezzato tocca solo a lui. L'allenatore soltanto quello che lui fa".