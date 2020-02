Agostinelli: "Barça poco pericoloso senza Suarez, al ritorno col Napoli anche altre assenze..."

Andrea Agostinelli, ex allenatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva, soffermandosi sui temi di casa Napoli: "Napoli-Barcellona? La squadra di Gattuso ha fatto la partita che doveva fare. Ho visto un Barcellona camminare e non essere pericoloso senza un riferimento come Suarez, peccato per il gol di Griezmann. Al ritorno i blaugrana avranno altre assenze pesanti, quindi credo ancora nella qualificazione ai quarti del Napoli. Dopo aver visto l'andata degli ottavi di finale dico che in questa Champions League potrebbe esserci anche una sorpresa".