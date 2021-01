Agostinelli: "Gattuso è ancora alla ricerca dell’equilibrio"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto l'ex allenatore del Napoli Andrea Agostinelli: “Una volta si vedevano i voti sui giornali, ora si vedono i social, è il cambiamento dei tempi. A Udine il Napoli si è ripreso un po’ quello che gli aveva portato via lo Spezia. Il Napoli è una squadra che, nonostante Bakayoko, fa un po’ fatica nelle ripartenze avversarie. Anche se quelli davanti si sacrificano non riescono a coprire bene, Bakayoko da solo fa fatica e anche la difesa ne risente perché è meno coperta. Non è tanto il modulo ma dalle caratteristiche dei giocatori. Gattuso è ancora alla ricerca dell’equilibrio. In questo momento il Napoli fa fatica, soprattutto quando la palla ce l’hanno gli avversari”.