Sassuolo, Carnevali: "Campionato spettacolare e interessante, siamo tutte lì"

Nel corso di un suo intervento ai microfoni di GR Parlamento per 'La Politica nel Pallone' il direttore sportivo del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato anche della lotta al vertice: "È bellissimo questo campionato, perché stasera c'è anche Roma-Como, però siamo tutti lì perché l'Inter ha 33 punti, il Milan ha un punto, il Napoli ha due, per cui sia per la parte alta ma speriamo che si vada avanti così. È un campionato spettacolare, interessante, anche se da parte medio-bassa della classifica, i punti sono pochi di differenza.

Il campionato deve essere interessante. Il campionato è bello tante volte quando ci sono anche alcuni club, come dicevo prima, medio-piccoli che possano lottare. Perché? Perché per certe squadre, come per il Sassuolo e come vale anche per tante altre squadre, andare a giocare contro l'Inter o il Milan e fare un risultato è un sogno. I sogni vanno vissuti con il cuore, l'emozione, sono le cose più belle. Tante volte si pensa solo che debbano andare a giocare i grandi club. I grandi club benissimo ma non possiamo far morire gli altri club più piccoli".