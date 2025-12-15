Auriemma: “Il Napoli sembrava il presepe! Squadra provata e Conte ne cambia solo uno”

Il giornalista Raffaele Auriemma è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di 'A Tempo Scaduto': "Gara imbarazzante, mica soltanto oggi, è da tempo che il Napoli si imbatte in queste prestazioni angoscianti. Perché tu guardi la partita e dici ‘Ma non è possibile che questo sia il Napoli’ e invece lo è. Sembrava il presepe di Natale, perché tanti pastori messi in campo che non si muovevano, perché non si muoveva nessuno. Calciatori fisicamente stanchi, mentalmente provati. Perché noi dobbiamo anche guardare il linguaggio del corpo, una squadra fisicamente stanca, mentalmente provata e questa è una squadra che funziona solo quando trova chi l'attacca e gli lascia lo spazio dietro, così nelle ripartenze euforiche. Perché se giochi con la Roma e con la Juventus, certamente hai più euforia rispetto a partite contro l'Udinese e la vinci quella gara. con un po' di sofferenza, ma riesci a portare a casa i tre punti.

Quando devi fare la partita, soprattutto adesso tutte le difficoltà, no? Perché il Napoli è stanco e provato, stanco fisicamente, provato mentalmente. Io credo che non sia normale che su 22 partite i campioni d'Italia ne perdano sette, tutte in trasferta. Sapete quanti gol ha fatto il Napoli in queste sette sconfitte in trasferta? Sono tre, due ad Eindhoven e uno col Milan. Beh, secondo me non è una cosa normale. Ora noi vogliamo che dobbiamo analizzare stasera? Partiamo dalla formazione. Nelle ultime tre partite, cioè dalla Juventus passando per il Benfica e venendo a Udine una settimana, quante volte è cambiata la formazione del Napoli? Solo oggi, un uomo solo oggi in tre partite, parliamo di una squadra già stanca fisicamente, provata mentalmente".