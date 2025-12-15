Trombetti: "Allarme Napoli per la condizione atletica, ma bisogna restare fiduciosi”

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il professor Guido Trombetti con il suo editoriale: “Il Napoli non corre più e non so immaginare quali misure si possono prendere. Gli infortuni sono stati gravi e hanno condizionato parecchio. Conte ha dovuto rinunciare a giocatori fondamentali: questo non è un alibi ma un fatto.

Ma oggi è venuta meno anche la condizione atletica. Ritengo sia giusto investigare sulla preparazione atletica, ma questo è un giallo che non mi appassiona. Penso sia il momento di usare la prudenza, e quindi di restare tranquilli sperando che gli azzurri si possano riprendere a partire dalla partita con il Milan di Supercoppa. Allarme Napoli per la condizione atletica, ma ora è il momento della tranquillità: bisogna restare fiduciosi”.