Giordano: “So che è una pazzia, ma meglio uscire dalla Supercoppa. Anche se c’è un rischio”

Nel corso di 'Ne Parliamo il Lunedì', è intervenuto il giornalista della Gazzetta dello Sport Antonio Giordano: "Dico una cosa che non è antisportiva, ma è un concetto difficile da trasmettere. Io credo che al Napoli oggi faccia meglio uscire dalla Supercoppa che andare avanti. Lo so che è una pazzia, perché se resti a Riyad devi tornare martedì e poi c’è la partita di campionato.

Se finisce presto... sto facendo un discorso squisitamente economico al punto di vista atletico. Il rischio è che entri in un loop in cui come ambiente, e parlo di tutti non soltanto della città, si torna a prendere il bambino con l’acqua sporca e li butti via. Perché questo è successo qui dopo Bologna. E tutto è dipeso da Conte. Il rischio è che entri in una fase cupa, ma questa squadra ha bisogno di riposare”.