Agostinelli su Mertens: "E' il più decisivo degli ultimi anni! Che amore per la città"

L'ex tecnico del Napoli Andrea Agostinelli è intervenuto ai microfoni di TMW in merito alla questione rinnovo di Dries Mertens e sul Napoli che verrà: "Ti aspettavi il rinnovo? Sì, perchè il belga ha sempre dimostrato amore verso la città. E' giusto che questo idillio vada avanti. Come giocatore non si discute e l'Inter in effetti aveva fatto bene a mettere gli occhi su di lui e a volerlo. Credo sia il giocatore più decisivo degli ultimi anni".

IL NAPOLI HA GRANDI PROGRAMMI - "Non può esimersi dal farlo. E' stato nell'elitè del calcio e tornerà ad esserci".

PROSSIME MOSSE SUL MERCATO - "Anche se dovessero andar via al Napoli possono comunque costruire una grande squadra spendendo bene i soldi. La partenza eventuale di Koulibaly può farsi sentire perchè lo reputo uno dei difensori più forti in Europa ma ripeto, investendo bene il denaro, si potrà trovare un sostituto valido".

LOTTARE PER SCUDETTO NELLA PROSSIMA STAGIONE - "Sì, può assolutamente farlo. C'è stata un'annata negativa in campionato ma può succedere. L'importante è non perdere l'equilibrio. non c'è da rifare tutto".