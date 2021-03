Agroppi difende Gattuso: "Basta con il tiro a bersaglio, le colpe non sono solo sue"

Aldo Agroppi, allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. “Gattuso? Basta con il tiro al bersaglio. Non può avere tutto le colpe lui. Il pareggio con il Sassuolo nasce da delle ingenuità di tanti e il primo è Koulibaly che si è fatto squalificare con il Benevento. Non esiste che uno si fa ammonire a 10 minuti dalla fine della partita e sta anche vincendo 2-0. Koulibaly non è quello visto negli anni passati. A Reggio Emilia vinci 3-2 e non riesci a gestire il pallone per 20 secondi a fine partita? Non è colpa di Gattuso, ma cosa deve fare... Un conto è la squadra messa in campo dall'allenatore, un conto sono gli errori personali".