AIC, il presidente Calcagno: "Le stagioni accavallate hanno sfavorito i club. Sui vaccini ai giocatori..."

Umberto Calcagno, vicepresidente della FIGC e presidente dell’AIC, è intervenuto così ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Le due stagioni praticamente accavallate non hanno favorito i club e i calciatori dal punto di vista degli infortuni. Troppe partite non competitive? Bisogna distribuire meglio le risorse per aumentare la competitività. Prima di pensare alla riforma dei format dei campionati bisognerà capire quante risorse avremo a disposizione e quante squadre avranno la giusta forza economica per partecipare ai vari campionati professionistici italiani. Io spero non ci sia una diminuzione del numero dei club personalmente. Si potrebbero costituire delle categorie cuscinetto. Ma la priorità è ridistribuire equamente le risorse. Vaccini ai calciatori? Non chiederemo canali preferenziali. Vogliamo essere un aiuto”.