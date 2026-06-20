Akanjii: "De Bruyne? E' straordinario, può ancora fare la differenza"

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Manuel Akanji ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport su Kevin De Bruyne e sulla sua permanenza in Serie A

Manuel Akanji, difensore svizzero dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport su Kevin De Bruyne. I due hanno condiviso diverse stagioni al Manchester City, compresa quella 2022/23 che ha portato i Citizens ad alzare la coppa dalle grandi orecchie proprio contro l'Inter nella finale di Istanbul.

Akanji: "De Bruyne può avere ancora un impatto importante in Italia"

De Bruyne resterà in Italia?

"Penso che possa ancora avere un impatto importante nel calcio italiano, quello sì, assolutamente. Kevin è un giocatore straordinario e anche un mio grande amico. Quest'anno è stato sfortunato per via dell'infortunio che lo ha tenuto fuori a lungo. Quando è rientrato, la corsa al titolo era già indirizzata. Mi farebbe piacere affrontare il Belgio e giocare contro di lui, visto che finora non mi è capitato spesso".