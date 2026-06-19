Orsi: “Vicario scelta importante, ma fossi nel Napoli non acquisterei un altro portiere"

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Orsi: dubbi sui nuovi portieri del Napoli, Gila sarebbe un grande acquisto.

L’ex portiere e opinionista Sky Nando Orsi è intervenuto ai microfoni di Radio Marte: “Una rivoluzione in casa Napoli per il ruolo di portiere? Kovar l’ho visto, con la Repubblica Ceca, ed è un buon portiere, Vicario sarebbe una scelta importante, è un elemento di spessore, nonostante io consideri Meret un grande portiere. Francamente pensavo che il problema dei portieri in casa Napoli non ci fosse, ci sono già due portieri importanti, la scelta di complicarsi la vita per prendere un altro portiere non la capirei molto. I soldi andrebbero investiti altrove. Se si va su altri numeri uno può essere che il nuovo allenatore non si fidi degli attuali portieri. Meret ha vinto due scudetti però non ha mai convinto la piazza azzurra, non so per quale motivo, sinceramente. Conte ha scelto Vanja, che neanche ha convinto appieno, togliendo la titolarità a Meret. Puntare su un altro e provare a cederne due non la capirei, vedrei difficile anche considerare uno dei due attuali come riserva di Vicario”.

Sulla trattativa del Napoli con la Lazio per Mario Gila. “Fa bene a puntare su di lui. Gila ha dimostrato di essere un ottimo difensore. A Roma ha fatto molto bene, sa difendere e sa impostare, si specchia ogni tanto un po’ in se stesso, ma è bravo nelle letture preventive, è veloce nei recuperi ed è intelligente nelle letture. Insomma sarebbe un ottimo acquisto, ma c’è questa difficoltà di trattativa legata al 50% della futura rivendita che la Lazio dovrebbe riconoscere al Real Madrid. Spero infine, per il Napoli, che Allegri riparta dalla difesa a quattro, della difesa a tre/cinque non se ne può più. Poi l’organico del Napoli mi sembra tagliato per il 4-3-3, visto il numero di esterni offensivi”.