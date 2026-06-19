Chiariello: “Che errore vendere Gaetano per prendere Gilmour! E suo liscio portò lo scudetto"

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Chiariello esalta Gaetano: “Meglio di Gilmour, il Napoli ha sbagliato a cederlo”.

Il giornalista Umberto Chiariello ha parlato di Gianluca Gaetano ai microfoni di Radio CRC: "Quando Gaetano giocava in Primavera, Kulusevski non era considerato come Gaetano. Chi davvero gli ha cambiato ruolo è stato Alvini alla Cremonese, che lo ha fatto giocare tutto il girone di ritorno in coppia con Fagioli a centrocampo. Ha vinto il campionato e Gaetano ha segnato anche sette gol. Ancelotti lo aveva provato in estate prima che andasse a Cremona. E' vero che Ancelotti l'aveva provato in quel ruolo in amichevole, ma chi lo ha valorizzato a centrocampo è stato Alvini. Gli ha fatto fare il girone d'andata da trequartista e tutto il girone di ritorno da centrocampista centrale insieme a Fagioli. Lì ha fatto il suo vero exploit e poi al Cagliari, con Pisacane, lo ha ulteriormente valorizzato.

In Nazionale? Lui e Fagioli si giocano il posto. Il centrocampo dell'Italia è bello che fatto: Gaetano o Fagioli centrale, l'altro sicuro è Tonali da interno. Bisogna stabilire se l'altro interno sarà ancora Barella o se si cercherà qualcosa di nuovo, come Ndour e Pisilli".

Gaetano meglio di Gilmour: "Quindi non ho detto una sciocchezza dicendo che vendere Gaetano a 6 milioni, che ora ne vale 15-16, e prendere Gilmour a 14, che non vale Gaetano secondo me, è stato un errore. Lo scudetto di Spalletti l'ha vinto Gaetano con una stecca. Questo è vero, perché ha steccato il tiro e la palla è finita a Raspadori che ha segnato con lo Spezia. Quello è il gol dello scudetto perchè cambia la stagione".