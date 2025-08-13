Al Hilal, Nunez: "Inzaghi mi ha chiamato, mi voleva qui e ne sono orgoglioso"

Darwin Nunez, nuovo attaccante dell'Al-Hilal di Simone Inzaghi, ha rilasciato la prima intervista ai canali ufficiali del club saudita. "Mi sento molto bene e sono davvero felice di essere qui. La verità è che questi giorni sono stati incredibili con il gruppo. I compagni mi hanno accolto molto bene, sono stati tutti incredibili con me dal primo momento in cui sono arrivato qui. Sono già quattro allenamenti con il gruppo e sono molto felice, mi sento a mio agio, mi hanno fatto sentire uno di loro e sono qui per contribuire e aiutare la squadra".

Chi lo ha voluto con grande insistenza è stato Simone Inzaghi, che ha lasciato l'Inter lo scorso giugno: "Beh, l'allenatore mi ha chiamato e ho parlato con lui e mi ha detto che voleva che venissi qui e la verità è che ho pensato che fosse una buona idea", ha ammesso l'attaccante uruguaiano".

Sull'approdo in Saudi Pro League: "È una bella opportunità per me in un campionato che sta crescendo, hanno dimostrato in Coppa del Mondo di poter competere con i grandi club e beh, sono felice di essere qui. Come ho detto, farò il meglio che posso. Finora hai imparato solo Salam-Aleikum (la pace sia con voi, ndr)".

Ancora su Inzaghi: "Credo che mi abbia visto, gli piace come gioco, per questo mi ha contattato per chiedermi di venire, e sono molto orgoglioso che mi abbia scelto come suo attaccante. Ora è il mio turno di fare le cose bene e aiutare la squadra e l'allenatore anche. Sono molto entusiasta e non vedo l'ora di rappresentare l'Al-Hilal".