"Al Nord più ligi?", dopo le critiche la Palombelli passa alle vie legali: "Frase estrapolata, diffamazione è reato!"

Hanno fatto discutere le parole di Barbara Palombelli. La giornalista di Rete 4, nel corso della trasmissione Stasera Italia, commentando le notizie relative al Coronavirus col dramma che sta vivendo soprattutto la Lombardia, ha chiesto ai suoi ospiti il motivo di questo alto numero di decessi registrato al Nord: "Il 90% dei morti è nelle regioni del Nord. Che cosa ci può essere stato di più? Persone più ligie che vanno tutte a lavorare? Come mai c'è questa esplosione al nord?"

VIE LEGALI - Dal Sud sono arrivate tante critiche, e purtroppo anche di più. Così Barbara Palombelli ha deciso di adire le vie legali, come annunciato tramite un post su Facebook: "La libertà di opinione è sacra. La diffamazione via web è un reato.tutti i post e gli autori contenenti ingiurie, calunnie e diffamazioni vengono e verranno identificati e chiamati a rispondere in sede civile di quanto hanno scritto. I miei avvocati sono al lavoro. Estrapolare una frase da un contesto in cui si parlava esclusivamente della tragedia di Bergamo, travisandone il contenuto, è una operazione scorretta. Di tutto il resto si occuperanno polizia postale, magistratura e avvocati".