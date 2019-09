Albarella difende il Napoli: "Non si può pretendere di essere già al massimo della condizione"

Nel corso di Marte Sport Live è intervenuto il professore Eugenio Albarella, preparatore atletico tra le altre ex Napoli e Juventus che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "C'è più di qualche problemino da parte del Napoli, non si può pretendere di avere subito una squadra al massimo della condizione fisica. Giocatori come Koulibaly, Allan e Fabian hanno pochissimi allenamenti nelle gambe, quindi questo fa prestazione e vengono fuori i limiti fisici e tattici,



Mancata aggressività? Il Napoli è una squadra di grande qualità formata da buoni giocatori che hanno nel loro dna la capacità di andare in rete anche se gli azzurri la fase difensiva la fanno ormai quasi per inerzia. Ancelotti vuole proporre un calcio totalmente offensivo con due centrali difensivi che accettano l'uno contro uno. Io credo che nell'interpretazione dei ruoli si debba trovare sempre un equilibrio, col 4-2-3-1 se il sottopunta non aiuta i due centrali di centrocampo ci troviamo in inferiorità numerica in mezzo al campo.



Fabian? Questione di interpretazione del ruolo e di attitudine. Quando giochi contro dei campioni come quelli della Juventus se non hai spirito di sacrificio vai in grossa difficoltà.



Il Calo negli ultimi minuti di gioco? Sicuramente a livello psicologico il Napoli aveva un grande vantaggio dopo aver recuperato una partita ormai persa. Evidentemente gli azzurri non hanno avuto la forza di imporre questa forza psicologica".



Gol subito in contropiede? Al Napoli è venuto meno qualche giocatore nell'equilibrio della fase difensiva, sicuramente è una situazione che si è andata a sviluppare grazie all'errata lettura da parte di qualche interprete. Chi ha messo palla centrale per il tiro subito dopo si doveva occupare della fase difensiva andando ad aiutare Allan".