Albertini: "Il Milan è l'anti Inter, il Napoli pensavo avrebbe avuto più punti"

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Albertini: lo Scudetto è in mano all'Inter, ma il Milan è la prima contendente. Il Napoli poteva fare di più nonostante la sfortuna

L'ex calciatore e oggi dirigente sportivo Demetrio Albertini, intervenuto durante l'evento Legends Trophy, ha parlato dei temi principali della Serie A.

Il campionato si è riaperto?

"Oggettivamente prima deve perderlo l'Inter, oggi ha in mano quello che è il suo futuro. Lo scudetto ce l'ha in mano e deciderà cosa dovrà essere. Certo, se dovesse capitare l'impensabile non approfittarne sarebbe un errore. Magari essere dietro dia più tranquillità, ma dipende solo dall'Inter".

Come valuta il lavoro di Allegri al Milan? L'ha colpita Modric?

"È un campionato complicato, ma con dei ritmi più lenti di altri. Da un giocatore di grandissima esperienza, non mi stupisce l'inserimento, ma la continuità: alla sua età, credo sia la cosa più difficile. Per quanto riguarda il Milan di Allegri, se pensiamo a dove è partito, al fallimento conclamato dell'anno scorso, al mercato non condiviso al 100%, penso che abbia fatto un grandissimo lavoro. Pensare che il quarto posto possa essere un risultato va bene, però il Milan deve sempre puntare al massimo".

Il Milan è la prima contendente o il Napoli se la gioca?

"Il Napoli ha avuto tanti infortuni, quindi il Milan è la prima contendente. Ha avuto più continuità, mentre il Napoli nella sfortuna pensavo avrebbe avuto comunque qualche punto in più. Credo che il Milan meriti questo ruolo".