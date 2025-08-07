Albiol: "Dispiace per il mancato Scudetto, ma che ricordi quel Napoli! Sono un napoletano in più"
Raul Albiol, ex difensore del Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Mi fa molto piacere che il Napoli abbia vinto due Scudetti. Io ringrazio i tifosi del Napoli per tutto l'amore che mi hanno dato. Sono un napoletano in più, sono semplicemente un napoletano che è andato via. E' dispiaciuto non vincere lo Scudetto quell'anno con Sarri, ma ci siamo goduti il gioco e abbiamo comunque fatta felice molta gente.
Quel Napoli di Sarri era una grande famiglia. Io ho iniziato un percorso bellissimo in quegli anni, poi non abbiamo vinto lo Scudetto e questo resterà. Ma quella squadra ha fatto divertire tanta gente e anche noi in campo ci divertivamo, abbiamo fatto benissimo, tutti i calciatori che erano con noi crescevano e infatti poi andavano in squadre più grandi. Ora siamo felici comunque per i due Scudetti vinti".
