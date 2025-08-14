Albiol: "Oggi tutti vogliono giocare nel Napoli. E per lo scudetto resta favorito"
TuttoNapoli.net
L'ex difensore del Napoli Raul Albiol ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport in cui ha parlato anche della situazione attuale degli azzurri in vista della prossima stagione: "Il Napoli è una squadra molto forte che cresce anno dopo anno. I due scudetti certificano il concetto, non è un caso che oggi tutti vogliano giocare nel Napoli. Credo che sia ancora favorito per lo scudetto, anche se con la Champions sarà tutto più difficile. Conte? È la sua storia a parlare per lui: bravissimo, fortissimo.
Le sue squadre sono piene di energia e aggressività e vincono per questo. È un top. Il Napoli sbaglia raramente con gli allenatori: Spalletti, Rafa, Sarri".
Pubblicità
Le Interviste
Copertina Rileggi liveConte in conferenza: "Nella lista c'era Ndoye, ma concordo col club! Cantiere aperto, 13 nuovi in due anni. Chi è partito voleva andare. Su KDB..." di Francesco Carbone
Le più lette
Prossima partita
23 ago 2025 18:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Sassuolo
|Napoli
In primo piano
FocusLista Serie A, c'è un solo slot libero (per Gutierrez?): altre cessioni, gli Under e cosa cambia in Champions
Redazione Tutto Napoli.netUfficialeSSC Napoli lancia 'Cafè', la terza maglia 2025-26: foto e dettagli
Davide BarattoFocusGutierrez è tutto ciò che serve al Napoli: i tre grandi pro del terzino scuola Real
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveNapoli-Girona 3-2 (Di Lorenzo 5', De Bruyne 16', 23', Stuani 34', 42'): finisce qui
Antonio NotoUfficialeNapoli-Girona, annunciate le formazioni: c’è Meret e tridente con Neres a sinistra!
Antonio NotoRileggi livePresentazione squadra: rivivi l'evento con le parole di Conte, Di Lorenzo e Oriali
Fabio TarantinoDe Bruyne a Dazn: "Napoli? Ho deciso due giorni prima di firmare! Tante offerte, decisivo un confronto..."
Antonio NotoRileggi liveCastel di Sangro, 14mila presenze al giorno! Sindaco: "Risultato storico!", pres. Abruzzo: "Polemiche sterili, alimentano razzismo"
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com