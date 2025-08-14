Albiol: "Oggi tutti vogliono giocare nel Napoli. E per lo scudetto resta favorito"

L'ex difensore del Napoli Raul Albiol ha rilasciato un'intervista al Corriere dello Sport in cui ha parlato anche della situazione attuale degli azzurri in vista della prossima stagione: "Il Napoli è una squadra molto forte che cresce anno dopo anno. I due scudetti certificano il concetto, non è un caso che oggi tutti vogliano giocare nel Napoli. Credo che sia ancora favorito per lo scudetto, anche se con la Champions sarà tutto più difficile. Conte? È la sua storia a parlare per lui: bravissimo, fortissimo.

Le sue squadre sono piene di energia e aggressività e vincono per questo. È un top. Il Napoli sbaglia raramente con gli allenatori: Spalletti, Rafa, Sarri".