Albiol premiato come migliore in campo contro il Bayern: "È un sogno, lotteremo fino alla fine"

Raul Albiol, capitano del Villarreal, ai microfoni di Sky, commenta l'impresa del submarino amarillo che ha eliminato il Bayern Monaco ai quarti di finale di Champions League: "È un sogno perché per noi mandare fuori una squadra forte come il Bayern è molto difficile. Rappresentiamo un paese piccolo, non possiamo comprare giocatori di primo livello e alla fine serve il lavoro di squadra, la sofferenza.

Arrivare in semifinale di Champions League è tanta roba per noi, stiamo facendo felice tutta questa gente che è venuta fin qui a sostenerci. Il premio di migliore in campo? È bellissimo, è la prima volta che mi capita a 36 anni. Lewandowski? Mezza occasione e fa gol. Il sogno? Ora due partite difficili contro Benfica o Liverpool, saranno durissime ma lotteremo fino alla fine".