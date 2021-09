Albiol sicuro: "Anguissà farà la differenza in Italia, come con noi al Villarreal"

GIOVANILI PRIMAVERA, OGGI LA SFIDA ALLA SAMPDORIA: CONVOCATI I NEO-ACQUISTI DE MARCO, MANÉ E TOURÉ Dopo la vittoria a Bologna, il Napoli Primavera affronta quest'oggi la Sampdoria per la 2° giornata di campionato di Primavera 1 Dopo la vittoria a Bologna, il Napoli Primavera affronta quest'oggi la Sampdoria per la 2° giornata di campionato di Primavera 1 LE ALTRE DI A TORINO, SI FERMA L'EX AZZURRO VERDI: GIÀ TANTI PROBLEMI PER JURIC (ANSA) - TORINO, 10 SET - All'antivigilia della sfida interna contro la Salernitana, il Torino perde Izzo e Verdi: il difensore ha svolto terapie dopo un trauma contusivo al polpaccio destro, l'attaccante ha seguito un programma differenziato. Ancora oggi, Belotti... (ANSA) - TORINO, 10 SET - All'antivigilia della sfida interna contro la Salernitana, il Torino perde Izzo e Verdi: il difensore ha svolto terapie dopo un trauma contusivo al polpaccio destro, l'attaccante ha seguito un programma differenziato. Ancora oggi, Belotti...