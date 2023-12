Allegri ancora non accetta il 5-1 dello scorso anno: "Ma Locatelli era moribondo in campo..."

GIOVANILI COPPA ITALIA PRIMAVERA, VITTORIA 1-0 CONTRO IL LECCE CAMPIONE D’ITALIA: AZZURRINI AI QUARTI Il Napoli Primavera ha battuto il Lecce per 1-0 negli ottavi di Finale di Coppa Italia Primavera Tim Cup allo Stadio Comunale di San Pietro in Lama Il Napoli Primavera ha battuto il Lecce per 1-0 negli ottavi di Finale di Coppa Italia Primavera Tim Cup allo Stadio Comunale di San Pietro in Lama LE ALTRE DI A MONTELLA ESAGERA SU CALHANOGLU: "OGGI È IL MIGLIOR CENTROCAMPISTA DEL MONDO" (ANSA) - ROMA, 07 DIC - "Calhanoglu? In questo momento è il miglior centrocampista d'Italia, forse del mondo". Vincenzo Montella, ct della nazionale turca, elogia così il giocatore dell'Inter, a margine della consegna del Premio Euro... (ANSA) - ROMA, 07 DIC - "Calhanoglu? In questo momento è il miglior centrocampista d'Italia, forse del mondo". Vincenzo Montella, ct della nazionale turca, elogia così il giocatore dell'Inter, a margine della consegna del Premio Euro...