Allegri parla di Sarri: "Ottimo allenatore, ha vinto qui l'ultimo scudetto"

Maurizio (Sarri, ndr) è stato a Torino e ha vinto l'ultimo Scudetto, ha fatto un buon lavoro ed è un ottimo allenatore, lo dimostrano i suoi risultati. Squadra non allenabile? Dovete chiedere a lui, per me sono tutte allenabili, a seconda di chi hai li devi allenare in un modo o in un altro". Questo il pensiero del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri alla vigilia della gara di Roma contro la Lazio. "Rispetto a due anni fa comunque la squadra è molto cambiata. Kean? Ha lavorato bene, è a disposizione, mentre Rabiot è tornato dalla Nazionale con buone sensazioni, ha anche segnato".