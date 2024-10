Altobelli non ha dubbi: “Preferisco Lautaro-Thuram a Lukaku-Kvaratskhelia”

Nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport non ha dubbi però su quali prendere tra Lautaro-Thuram e Lukaku-Kvaratskhelia

Alessandro Altobelli, ex bomber dell'Inter, qualche gol in carriera lo ha fatto (209 quelli in nerazzurro) e sa benissimo che fare l'attaccante non è una cosa semplice. Nell'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport non ha dubbi però su quali prendere tra Lautaro-Thuram e Lukaku-Kvaratskhelia: "Mi tengo i miei, sono una delle coppie meglio assortite in Europa. Si trovano a meraviglia, ragionano di squadra e di... partnership: nessuno dei due pecca di egoismo, sentono la porta ma anche la posizione del compagno. Entrambi vivono per il gol ma sanno essere generosi. E insieme hanno contribuito a costruire uno scudetto storico, vincendolo da dominatori".

Lautaro merita il Pallone d'Oro?

"Ci sono giocatori più quotati, ma Lautaro ormai fa parte di quel club. E per quanto ha fatto vedere, non mi sorprenderebbe vederlo davanti a tutti: non conta solo se hai alzato la Champions, contano le reti segnate, le partite che hai deciso, il tuo modo di incidere nelle maratone lunghe come la Serie A. Mi pare di capire che quest’anno il premio non andrà a lui, ma nei prossimi anni può vincere senz’altro".

La ThuLa è un'arma in più per Inzaghi?

"Assolutamente. Il valore aggiunto del Napoli è Conte, un allenatore che porta punti in più. L’Inter invece può contare non solo su Inzaghi, che è un ottimo tecnico, ma anche su una rosa fortissima. E Lautaro e Thuram sono in prima fila. Senza sottovalutare Taremi e Arnautovic, alternative di primissimo livello".