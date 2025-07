Grealish-Napoli, dall'Inghilterra: "Sarebbe grande colpo e Conte può valorizzarlo!"

“Grealish al Napoli e alla Serie A può dare imprevedibilità, velocità e l’inventiva in fase d’attacco, visto che è capace di rovesciare la gara in un momento, trasformando con grande rapidità dalla fase difensiva a quella offensiva. Mi sembra strano che il City lo lasci andare". Lo ha detto Carlo Jacomuzzi, presidente dell’AssoOsservatori e dirigente sportivo con trascorsi inglesi, a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live. "E’ un estroso sia in campo che fuori, va limitato quello che fa fuori dal campo e occorre invece favorire l’esplosione delle sue qualità sul terreno di gioco. Da come si veste e dall’atteggiamento è chiaro che è tipo particolare e un po’ discontinuo. Ma con Conte secondo me righerebbe diritto, Antonio da’ le sterzate a tutti i suoi calciatori.

Sono felice che il Napoli acquisti Lucca, è una buona alternativa e finalmente si punta su un italiano. Può dare una mano alla forza offensiva del Napoli, arriverà con grande entusiasmo e fiducia, ha doti nel gioco aereo e non è male tecnicamente. Ndoye mi piace moltissimo, lo segnalai 4 anni fa per l’Everton quando era giovanissimo e giocava nel Lucerna. Lo vidi nel derby con il Servette e mi piacque molto: ha qualità, è cresciuto molto nelle ultime stagioni e giustamente il direttore Sartori chiede tanto per il ragazzo, conoscendone le doti. Sartori azzecca quasi sempre gli acquisti, è un dirigente molto preparato”.