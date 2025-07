Pastore: "Lucca ha ambizioni da big, già a Udine si sentiva da grande squadra"

Giuseppe Pastore ha parlato di Lorenzo Lucca, nuovo attaccante del Napoli, al podcast Cronache di Spogliatoio: "Lucca è italiano, uno di quelli per cui speri sempre possa andare in una big per la nazionale per fare esperienza e mettere su minuti in partite internazionali. Molto bello il rapporto che può avere con Conte. Lucca è piuttosto ambizioso, è uno che si è sempre sentito uno da big, da grande squadra, anche per il linguaggio del corpo, per come ha affrontato questi due anni a Udine.

Lui non vede l'ora di fare per ora la riserva di Lukaku, poi starà a lui sfruttare le occasioni. Però è un giocatore che ha attitudine da grande squadra. Di Natale non ha mai voluto mettersi in discussione, Lucca non avendo ancora numeri neanche lontanamente paragonabili a Di Natale ha questa ambizione di arrivare. Conte è l'allenatore ideale per quelli come lui. Vediamo come si incastrano".