Brambati: "Lucca? So che erano stati espressi pareri positivi anche per un'altra punta"

vedi letture

“Non è ancora il Napoli in tutto e per tutto targato Conte. Ma già così com’è è per me- ha detto la squadra da battere, per il mercato, per l’allenatore e sicuramente ancora l’Inter è l’avversaria principale degli azzurri, specie se non vanno via i big. Lucca - ha detto Massimo Brambati, ex difensore e agente Fifa a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live - so che andava anche bene ma avevo capito che avrebbero puntato su un calciatore dal doppio ruolo, ovvero sia alternativa a Lukaku ma anche compagno di reparto in tandem, alla Nunez per intenderci. So che erano stati espressi positivi per David poi andato alla Juve, ad esempio.

In ogni caso Lucca è un calciatore che dovrà crescere e in questo Conte è un allenatore che migliora. E’ un acquisto mirato, però la maglia del Napoli pesa, eccome, con tutto il rispetto dell’Udinese. Dovrà farsi trovare pronto quando toccherà a lui al posto di Lukaku e non sarà così facile. Per l’esterno offensivo sinistro di certo Conte ha messo in lista diversi calciatori, tra cui Ndoye. Lo svizzero piace moltissimo, ma è difficile acquistarlo dal Bologna, la trattativa è complicata”.