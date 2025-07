Ziliani presenta il baby-talento Ferrante: "Sapete perché Manna ci ha puntato?"

vedi letture

Il giornalista Paolo Ziliani sui social, su X, ha parlato del nuovo portiere del Napoli, il gioiellino Ferrante, anni 18, che verrà a breve ufficializzato. "Ferrante, 18 anni, è stato acquistato dal NovaRomentin che a dispetto del nome non è un club rumeno ma il club di Romentino, provincia di Novara, che nell’ultimo campionato di serie D girone A si è classificato secondo alle spalle del Bra.

A dispetto della giovane età (quando iniziò lo scorso torneo Mathias aveva 17 anni), il NovaRomentin allenato da Pablo Andrés Gonzalez, ex attaccante argentino di Novara e Siena (con cui giocò in Serie A) e fratello del più noto Mariano Gonzalez che vinse con l’Inter lo scudetto post Calciopoli e poi col Porto tre titoli e un’Europa League, ha puntato subito su di lui e ha visto giusto: Ferrante ha giocato 36 partite tenendo inviolata la porta 17 volte. Il NovaRomentin è stata la seconda squadra meno battuta del campionato (27 gol) e sull’arrivo di Ferrante a Napoli c’è lo zampino del d.s. Manna. Ferrante è cresciuto infatti nelle giovanili della Juventus in cui è entrato a 13 anni".