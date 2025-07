Osimhen-Galatasaray, Chiariello: "Ho letto una richiesta di ADL che è una figata pazzesca"

Nel suo consueto editoriale per Radio Crc, Umberto Chiariello ha parlato del futuro di Osimhen, dell'ipotesi nuovo stadio in pieno centro e anche di De Laurentiis che in questa fase, parole sue, appare poco ma fa i fatti: "In primo piano ci sono Conte, Oriali, Manna, Bianchini, nuovo direttore generale dell'area business, straordinaria figura in ascesa. La scena la prendono gli altri, ma lui agisce dietro le quinte, come di consueto fa Andrea Chiavelli, ma tiene botta su Osimhen fino all'inverosimile. Ho letto che ora pretende anche il 20% sulla futura rivendita e che per 3 anni il Galatasaray non lo può vendere a squadre italiane. Una figata pazzesca", dice.

Sulla notizia del possibile nuovo stadio: "Ora io non so che succederà perché poi rimane il problema del Maradona che è un problema enorme sullo stomaco del sindaco. Ma se ci sono le possibilità di avere uno stadio nuovo, ma perché noi dobbiamo fare queste resistenze? Stavolta Adl ha mostrato una volontà precisa perché aveva avuto il no del sindaco e lui ha mandato un'istanza alla Zes con tanto di progetto di fattibilità. Chi ci riesca o non ci riesca, io non lo so. Io previsioni non sono in grado di farne, percentuali tantomeno, ma di fatto questa mossa mostra una volontà precisa di fare questo stadio molto vicino a dove è nato il Napoli. Nell'anno del centenario".