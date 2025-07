Reginaldo perplesso: "Ndoye 40mln per aver vinto solo un trofeo?"

“Secondo me Osimhen sta sbagliando, il Napoli gli ha dato tanto, è anche vero che ha con la maglia azzurra ha vinto lo scudetto e il titolo di capocannoniere, ma ora il calciatore non si sta comportando bene con il club". Reginaldo, ex attaccante del campionato di Serie A, ha parlato di Osimhen e del mercato del Napoli nel suo intervento in diretta radio a Radio Marte: "Un professionista come lui deve presentarsi al raduno e allenarsi con i compagni e poi, quando la cessione sarà chiusa, andare via. Lui ha peggiorato la situazione, ha parlato male del Napoli, in passato ha tolto le foto con la maglia azzurra. Ora, non presentandosi, ha peggiorato la situazione, prima si trova la sistemazione per lui e meglio è, perché a Napoli non può proprio restare. Si è fatto odiare dalla piazza e certamente non per colpa della società, anzi.

Grealish è un giocatore importantissimo, per il calcio italiano sarebbe un altro nome importante, per Lukaku sarebbe ottimo, nell’uno contro uno è molto forte e quindi lascerebbe più spazi all’attaccante. Sarebbe come Kvratskhelia, il georgiano è più forte ma l’inglese gli si avvicina. Se il mister ha fatto il suo nome evidentemente Conte sa che può dare una mano anche nei ripiegamenti. Napoli però è una città che ti offre tante cose extra campo e quindi bisogna gestirlo perché non mi pare si sottragga alle serate, anche se poi conta solo che il calciatore faccia poi il suo dovere sia in allenamento che in partita, al 100%. Ndoye ha più fame di Grealish probabilmente, gioca da 3 stagioni in Italia, il tecnico Italiano, un po’ come Conte, fa lavorare molto i suoi calciatori. Però 40 milioni per Ndoye mi sembrano esagerati, alla fine ha vinto solo una coppa Italia”.