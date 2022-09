Alvino: “ADL-Cook? Primo di una serie di incontri. Il presidente porterà avanti una grande battaglia”

"Il Napoli intende aprirsi ancor di più ad un mercato mondiale".

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli ha già il colosso Amazon tra i suoi partner, credo che l’incontro di oggi tra Aurelio De Laurentiis e il CEO dell’Apple Tim Cook sia solo il primo di una serie di incontri. Il Napoli intende aprirsi ancor di più ad un mercato mondiale, perché ha una dimensione della società per quella che è la città di Napoli, per la storia del club e per quello che il Napoli da anni sta facendo in Italia e in Europa. Il Napoli una sua dimensione è stato bravo a costruirla passo dopo passo ed è anche stato a bravo a lavorare sulla storia di quello che è il marchio Napoli.

Anticipo una cosa sulla quale si parlerà molto nei prossimi mesi: si sta aprendo in Italia una grande partita, quella sui diritti televisivi. De Laurentiis la farà da padrone e condurrà lui questa battaglia sui diritti tv”.