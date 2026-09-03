Inter-Napoli, Alvino: “Allegri intelligente e maestro assoluto delle grandi sfide”

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Carlo Alvino, nel corso del suo editoriale “Dillo ad Alvino” su Tele Club, ha presentato la sfida di sabato sera tra Inter e Napoli, soffermandosi sui pronostici favorevoli ai nerazzurri e sulla capacità di Massimiliano Allegri di preparare appuntamenti di questo livello. "Sabato sera la Scala del calcio. San Siro accende i riflettori su Inter-Napoli. Sappiamo già cosa diranno i critici dell'ultim'ora: diranno che è una trasferta proibitiva, che giochiamo nella tana dei campioni d'Italia, che i pronostici sono tutti a favore dei nerazzurri e tutti a sfavore del Napoli.

Ma noi, che questa maglia ce l'abbiamo sul serio e non a chiacchiere cucita addosso, sappiamo bene una cosa: il Napoli non parte mai battuto. In panchina, piaccia o non piaccia, abbiamo l'uomo giusto per queste partite importanti, l'uomo giusto per queste notti. Massimiliano Allegri ha dimostrato più volte, nel corso della sua carriera, di essere un maestro assoluto nel gestire i momenti difficili e nel preparare le grandi sfide con una strategia molto attenta".