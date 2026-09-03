Handanovic su Conte: "Va bene massimo due anni, poi rischio salti tutto è alto"

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Samir Handanovic, storico ex portiere dell'Inter, ha concesso un'intervista a II Giornale, raccontando diversi retroscena sui suoi 14 anni in maglia nerazzurra. Di seguito le sue dichiarazioni specifiche su mister Antonio Conte e le sue metodologie di lavoro.

"Conte chiede tanto, anche a se stesso", ha esordito. "Per lui c'è solo il calcio. Il primo anno era difficile anche prendere un appuntamento dal dentista, perché solo la sera prima sapevi quando ti saresti allenato il giorno dopo. Per il calcio è quello che si prepara in settimana, tutto schemi e compiti da rispettare", ha proseguito lo sloveno.

Poi, la conferma di un giudizio espresso anche da tanti altri ex calciatori di Conte: "Antonio va bene per un anno, per due, poi è chiaro che il rischio è che tutto salti. E allora lui se ne va. I calciatori però giocano davvero per lui. Inzaghi è stato bravo a liberare la fantasia dei più forti, per questo la sua Inter era più bella da vedere".