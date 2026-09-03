McTominay fa chiarezza: "Non so se torno subito dopo la sosta"

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Ospite del Gran Galà del calcio Aic al Teatro alla Scala di Milano, il centrocampista del Napoli Scott McTominay ha parlato delle sue condizioni: "Era un'operazione prevista, ne avevamo parlato con il club ma non si dovrà aspettare molto tempo prima del mio ritorno, voglio solo guarire e prendermi cura di me stesso per poi avere una grande spinta verso il resto della stagione. Non so quando torno, se potrò farlo subito dopo la sosta".

Dunque potrebbe tornare non col Frosinone a ottobre ma più avanti Scott. Che poi ha anche aggiunto: "Il rinnovo? Non ne abbiamo parlato, non è una cosa importante, non so se rinnoverò, nel calcio i contratti vanno e vengono".