Spalletti ricorda la sua carriera: "Ho allenato in città di entusiasmo e sogni"
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L'allenatore della Juventus Luciano Spalletti ha parlato a Sportmediaset della sua carriera e del suo presente alla Juventus: "Ho fatto un tour dell'anima del calcio, ho allenato in città che danno entusiasmo e vogliono sognare. Qui alla Juve sento una grande responsabilità, c'è una storia importante alle spalle. In qualsiasi direzione ti giri, trovi palloni d'oro, scudetti e coppe alle pareti. All'interno di questo club tutti vogliono tornare a quel livello, ma ci sono dei passaggi da dover fare.
Bisogna ripartire dal calcio giocato, dal carattere di squadra e da una potenzialità che ti permetta di fare questo. Negli ultimi anni abbiamo perso un po' di terreno nel confronto con gli altri".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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