Mercato Napoli, Pedullà: “Niente processi, ha pagato il dispendio per Conte”

vedi letture

Il giornalista Alfredo Pedullà, esperto di mercato, su Youtube ha parlato del mercato degli azzurri: "Al Napoli non vanno fatti processi. Il Napoli ha pagato il dispendio di energie della gestione Conte. Pensate a Lang e Lucca, era quasi impossibile cederli perché li aveva voluti Conte e dopo due mesi ti ha chiesto di darli in prestito. Tutti quindi li chiedevano in prestito. Si poteva fare Lang al Galatasaray se non ci fosse andato Leao".

Radio Tutto Napoli è la prima radio tematica sul Napoli e l'unica emittente live tutto il giorno! Potete seguirci in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le app per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android) per tutte le funzioni extra dal palinsesto ai podcast. Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o con le app sulle nuove Smart Tv Android ed LG.