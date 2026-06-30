Alvino: "Allegri riparte da Conte: gli piace la rosa e mercato non è un'esigenza"

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Nasce il Napoli di Massimiliano Allegri e il giornalista Carlo Alvino chiarisce: la rosa lasciata da Conte piace molto e subirà pochi ritocchi

Il giornalista Carlo Alvino, intervenuto ai microfoni di TeleclubItalia con il suo editoriale, ha chiarito la linea tracciata da Massimiliano Allegri per il Napoli che verrà: "C'è un dettaglio che racconta meglio di ogni altro il nuovo Napoli. A Massimiliano Allegri la squadra lasciata da Antonio Conte piace. E piace così tanto che almeno per ora, il mercato non è un'esigenza, ma un'opportunità. È la forza di una rosa già ricca, destinata a crescere ancora con i rientri e con pochi ritocchi mirati.

Molto probabilmente un portiere, un difensore centrale, un esterno. Non una rivoluzione, ma un perfezionamento. Perché la vera eredità che Allegri riceve è uno scudetto ed una Supercoppa italiana. E l'obiettivo è dare continuità a questi successi. Poi sarà il mercato a fare il resto. Molto dipenderà dalle uscite. Il futuro di Frank Zambo Anguissa potrebbe aprire la strada a Rios oppure Rabiot, mentre eventuali partenze lì nel settore d'attacco porterebbero a nomi nessi dello stesso livello. È il lusso, ma anche la difficoltà di una squadra profonda, dove ogni scelta pesa. Allegri riparte da una certezza: prima ancora di costruire il suo Napoli, ha trovato una squadra che considera già vincente".