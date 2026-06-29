Vendemiale attacca Infantino: "Gironi annacquati per USA, Canada e Messico!"

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Lorenzo Vendemiale, giornalista de Il Fatto Quotidiano, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc per parlare dei Mondiali: "Non c’è nulla di nuovo sulla questione legata ai gironi annacquati per le nazionali ospitanti del Mondiale. Già da alcune edizioni alle squadre di casa viene riconosciuta la posizione di testa di serie durante i sorteggi. Il problema è che nel nuovo format del Mondiale i gironi, essendo la competizione a 48 squadre, sono dodici e le squadre di casa sono tre: Messico, Canada e Stati Uniti.



Quindi, con il nuovo format la competizione è stata squilibrata a vantaggio delle nazionali di casa che sono capitate in gironi molto blandi e con degli accoppiamenti ai sedicesimi super favorevoli. Infatti, il Messico e gli Stati Uniti hanno superato il turno in pantofole, il Canada è arrivato secondo, battendo una nazionale come il Sudafrica che ha la peggiore formazione di tutto il Mondiale. Gli Stati Uniti dovranno affrontare la Bosnia ai sedicesimi, match favorevole per i padroni di casa, mentre non è andata benissimo al Messico che dovrà affrontare l’Ecuador che è una nazionale molto competitiva. Ci tengo a sottolineare che il girone del Canada era uno dei pochi gironi in cui la seconda affrontava un’altra seconda ai sedicesimi e non la prima. Non era l’unico, ci tengo a chiarire, ma ci sono una serie di coincidenze che non si spiegano.



Un’altra coincidenza è che il gruppo degli Stati Uniti, circostanza che la FIFA non ha mai spiegato, si ritrova nello stessa parte di tabellone dove incrocerà agli ottavi il gruppo G che è l’unico dove c’è una testa di serie più abbordabile rispetto alla altre di Francia, Spagna e Inghilterra, ad eccezione di quelle con le nazionali padrone di casa. Forse, hanno fatto una bella autostrada per garantire alle nazionali di casa di arrivare almeno agli ottavi. Parliamoci chiaro: Messico, Stati Uniti e Canada partono sfavorite contro tutti! Il livello della competizione è quello che è, ma intanto arrivano agli ottavi le nazionali di casa come gli Stati Uniti che dovranno affrontare prima la Bosnia.



A Messi tutto è permesso? Il fuoriclasse argentino si è trasferito negli Stati Uniti e rientrerebbe nel pacchetto dove tutto è compreso che Infantino ha fatto per gli USA. La visione eurocentrica su cui Infantino favorisca le nazionali sudamericane rispetto a quelle europee non la condivido. Il livello delle nazionali sudamericane è mediamente più alto rispetto a quello delle nazionali europee.

L’Italia non è uscita per il format delle qualificazione agli europei, ma la nostra nazionale è uscita perché ha perso contro la Bosnia. Anche contro la Macedonia del Nord, l’Italia ha perso in casa. Noi siamo usciti perchè qualcuno ha pensato che fosse una buona idea affidare la panchina della nazionale, che è la panchina più importante del paese, ad un allenatore di seconda o terza fascia come Gattuso che veniva da esperienze fallimentari. Addirittura Gattuso è finito in Croazia e ha fallito pure in quel caso. La colpa della mancata qualificazione ai Mondiali dell’Italia non è di Infantino o del sorteggio con la monetina, ma di chi ha affidato la panchina della nazionale italiana ad un allenatore come Gattuso. Dopodiché, ci sono delle strutture che decidono a tavolino il fattore campo di uno spareggio che è decisivo".