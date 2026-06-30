Sky, Zancan su Khalaili: "È come Hakimi! L'Union SG è un marchio di qualità"
Federico Zancan, giornalista e telecronista Sky Sport, ha dato una descrizione del profilo di Anan Khalaili, giovane esterno destro messo nel mirino da Napoli e Inter. Di seguito le sue dichiarazioni: "L'Union Saint-Gilloise trova sempre talenti. È un marchio di qualità. Che giocatore è Khalaili? È tipo Achraf Hakimi del Paris Saint-Germain: sa giocare anche dentro al campo, cambierebbe molto il gioco dell’Inter. È un acquisto però di prospettiva".
Calciomercato Napoli, il punto su Khalaili: l'asta con l'Inter e la richiesta dell'Union SG
È duello di calciomercato tra Napoli e Inter per Anan Khalaili. Gli azzurri sono alla ricerca di un laterale destro che sia alternativa credibile a Giovanni Di Lorenzo (o titolare in caso di centrocampo a cinque), i nerazzurri invece hanno bisogno dell'erede di Dumfries dopo che il Chelsea gli ha soffiato Palestra: entrambi i club hanno messo il talento israeliano in cima alla lista delle priorità. Lo riporta Sky Sport, secondo cui l'Union Sant-Gilloise richiederebbe più di 25 milioni di euro per lasciare andare il talento classe 2004.
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