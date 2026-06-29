Braglia: "Milan? 'Mal di pancia' Rabiot, Maignan e Pulisic. Ma vanno tenuti!"

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L'ex portiere ed oggi opinionista Simone Braglia, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà, ha parlato dei temi in casa Milan tra cui il futuro di Adrien Rabiot, obiettivo di mercato del Napoli.

Milan, operazione troppo costosa quella per Goncalo Ramos?

"L'acquisto per il campionato italiano, vista la qualità al ribasso, è ottimo. Non vale i soldi che sono stati spesi, se sono veri. Manca identità al Milan e spero si ritrovi. E soprattutto nell'identità da parte di certi giocatori, che spero vogliano restare o meno. Certi mal di pancia si sono sentiti, vedi Maignan, Rabiot e Pulisic. Non so se, dopo un ottimo Mondiale, vogliano rimanere. Magari qualche sirena di qualche squadra prestigiosa potrebbe suonare. Spero che la società riesca a trattenerli, e sarebbe già un grande traguardo".

Chi terrebbe lei?

"Sicuramente Maignan, Pulisic e Rabiot, in una squadra che vuole ambire ad alti livelli devono essere confermati. Lì valuterò se una società sa cosa vuol dire essere proprietaria del Milan".