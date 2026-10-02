Alvino annuncia: "Si svuota l'infermeria, due azzurri rientrano in gruppo"

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato a Teleclub del momento che sta vivendo in stagione il Napoli: "Non voglio essere ottimista, voglio essere realista, anche perché in questi giorni ho letto e sentito previsioni solo pessimistiche. Il titolo è chiaro e inequivocabile: “Si svuota l’infermeria”. E meno male, aggiungo io".

"È tornato in gruppo anche Spinazzola, che ha recuperato dai piccoli affaticamenti di carattere muscolare, così come il giovane brasiliano Giovane, che ancora non ha mostrato tutto il suo valore. Anche il suo è un recupero importantissimo.

McTominay? È inutile fare previsioni ottimistiche, dicendo che giocherà con il Frosinone, oppure pessimistiche, spostando il rientro ai primi di novembre. Il 6 ottobre c’è la visita per l’idoneità sportiva: sarà quello l’esame per capire quando potrà tornare ad allenarsi con i compagni e poi alle partite".