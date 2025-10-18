Alvino attacca: "Figc fa passare playoff come obiettivo! Sugli Europei senza Napoli..."

Il giornalista Carlo Alvino ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli su Televomero: “Questa estate in pochi avremmo scommesso sulla permanenza di Conte in panchina. Poi è cambiato tutto dopo i festeggiamenti sul lungomare e il chiarimento tra l’allenatore e il presidente. Questo binomio va avanti, De Laurentiis è in una veste nuova e Conte rispetta le aspettative sul campo. Il secondo anno è sempre più difficile, soprattutto quando hai vinto lo scudetto. Tolte le solite tre, negli ultimi trent’anni, non c’è stata nessun’altra squadra che si è ripetuta.

Il focus principale della conferenza di Conte è stato il calcio e i calciatori. Penso che qualcosa l’abbia fatta capire. Ci sono dei tempi di apprendimento. Il Napoli è atteso da una partita difficile, il Toro vive un momento di grande difficoltà.

Per me questa Federazione è forte mediaticamente e politicamente, ma non dal punto di vista di quella che dovrebbe essere la riorganizzazione del calcio. Questo è un calcio destinato a morire. Solo in Italia le poltrone diventano comode e nessuno si alza più. La Federazione è indifendibile, i playoff stanno passando come il grande obiettivo raggiunto.

Il governatore De Luca non può sostituire gli organi preposti per la scelta degli stadi per Euro 2032. Abodi non fa fatica a vedere un Europeo senza la città di Napoli. C’è bisogno di buonsenso da parte di tutti.

Vedo un esercito degli ascari del potere, che hanno scritto e detto che la notizia sull’indagine sulla Juventus non fosse una vera notizia. Magari sono gli stessi che chiedono di tutto sulla vicenda di Osimhen. Poi sulla Juve chiedono di non enfatizzare.

Torino-Napoli? Sono dell’idea che il Torino non vada a prendere il Napoli alto, anche per la presenza di Hojlund che è on fire. Sono curioso di capire quali cambi farà Conte”.