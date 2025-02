Alvino: "C'è un meccanismo perverso per cui il mercato ha inciso sul campo"

Carlo Alvino, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: "La questione infortuni inizia a dare fastidio e, secondo me, andrebbe approfondita in modo seria, con domande specifiche per avere risposte specifiche. Non guardo il calendario, il Napoli è padrone del proprio destino. Se le vince tutte sarà Campione d'Italia. C'è un doppio binario di comunicazione: una istituzionale, dove Manna a giusta ragione dice ciò che ha detto. Ma all'interno la comunicazione è tutt'altra ed è quella che ha fatto di Conte un vincente. Il Napoli continuerà ad azzannare gli avversari, perché ha un obiettivo non dichiarato, ma reale.

L'ambiente di Napoli può fare la differenza, se è compatto. Tre punti in quattro partite è una crisi reale, figlia anche di questa situazione del mercato. L’ambiente napoletano può fare la differenza, il Maradona può essere il dodicesimo uomo in campo. Quando tutti hanno detto che c'è il vantaggio di una sola partita a settimana, questo è stato solo parzialmente vero. Adesso bisogna cercare di fare lo stacco anche di carattere mentale, Conte non parla mai a vanvera, parla di problema mentale a Como.

Secondo me si è innescato questo meccanismo perverso per il quale quello che è accaduto a gennaio può aver influito sulla testa. Conte deve fare Conte adesso, c'è il momento di fare questo passaggio con i ragazzi. Il cambio di modulo è stato forzato per necessità. Se noi torniamo a Juve-Napoli quando per la prima volta per sfruttare al meglio McTominay utilizza il 4-3-3, il Napoli diventa un'altra squadra. In questo caso con il 3-5-2 è stato costretto. Se Olivera e Spinazzola stanno bene, secondo me, giocherà col 4-3-3. L'Inter oggi rappresenta un club che fa il bello e il cattivo tempo, complice una Federazione che ha omesso i controlli. Il torpore è durato troppo tempo e ha permesso all'Inter di iscriversi al campionato e anche di vincerlo. Mi arrabbio, perché il Napoli osserva le regole, la barra dritta sull'onestà. Mi piacerebbe che lo fosse anche il resto del calcio italiano”.