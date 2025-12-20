Di Fusco: "Per il Napoli c'è una fortuna in vista della finale col Bologna"

Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “Contro il Milan ho rivisto il Napoli stretto, corto, compatto e pronto per le ripartenze. È riuscito anche a pressare un po’. La forza della partita è stata questa. Il secondo gol, segnato da Hojlund, è scuola per le prime punte. Un centravanti che fa quel lavoro aiuta la squadra al 70%. È stato perfetto.

Allegri? Prima c’erano pochissime telecamere, succedeva di tutto e di più e non si vedeva. Il problema è che non ci si è adeguati e si va oltre. Poco ci è mancato che le due panchine arrivassero alle mani. Un conto è essere sanguigni, un conto è ciò che è successo ieri. Poi sento parlare di messaggi da parte degli allenatori.

Il Napoli non ha i ricambi e quindi se si fanno la somma di tutti gli impegni, è normale perdere qualcosa. Passeranno quattro giorni per giocare la finale ed è una fortuna”.