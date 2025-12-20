Scotto: "Il Napoli ha fatto bene! Allegri è da rosso una gara sì ed una no..."

Giovanni Scotto, giornalista, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero: “La Roma si può togliere lo sfizio di prendersi il primo posto virtuale in questo turno di campionato. Ma anche la Juventus può pensare di rientrare in quel gruppetto, magari per inserirsi nella lotta dei primi quattro posti. Anche il Bologna potrebbe rientrare nella lotta.

Hojlund e Neres in campo si cercano, hanno un’intesa. Questa è la coppia più efficacie della Serie A, non è un’esagerazione. Hanno dei numeri importanti e sono in crescita.

Allegri viene espulso una partita sì e una no per motivi simili a quelli di Napoli-Milan. Ci sono tanti casi di squalifica e ammende per offese ai membri della panchina avversaria. Il Napoli ha fatto bene ad aprire una luce su un episodio di questo tipo.

Chivu è stato un vero esempio di sportività, perché ha detto che l’Inter non meritava di essere lì. E che fosse un regalo essere lì per il format. Conte ha ripreso il concetto dicendo che il Napoli non fosse invitato, ma lì per merito”.