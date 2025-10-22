Alvino chiarisce: "Rapporto ADL-Conte solido e sincero e va oltre il campo"

Il giornalista Carlo Alvino ha scritto un post sui social: "Da ieri sera è partita l’informazione faziosa e palesemente antinapoli da parte di chi individua in De Laurentiis l’obiettivo di Conte quando dice che i napoletani non devono essere presi per i fondelli. Questi personaggi mentono sapendo di mentire. Antonio Conte si riferisce a chi tra giornalisti, opinionisti ed addetti ai lavori ha appiccicato addosso al Napoli l’etichetta di squadra favorita per rivincere lo scudetto in Italia e capace di arrivare fino e in fondo in Champions League.

Gli stessi pronti poi a definire fallimentare la stagione degli azzurri se non dovesse accadere quello che loro hanno pronosticato. Il rapporto tra Adl e Conte va oltre il campo. È solido e sincero, i due sono uniti da rispetto ed ambizione e sono complici perfetti! Una coppia che, a dispetto di chi ci invidia, continuerà a far sognare i napoletani!".