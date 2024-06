Alvino: "Chiesa è fortissimo, ma fa troppe sceneggiate! Cambi atteggiamento..."

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Carlo Alvino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: "Chiesa? Chi mette in discussione le sue qualità capisce poco di calcio, è un talento. Tante volte l’ho criticato perché accentuava cadute, faceva finta di subire colpi dagli avversari e questo tipo di calciatori non mi piace.

Ricordo che Cavani era cattivissimo in campo, ma non faceva sceneggiate. Chiesa dovrebbe cambiare questo atteggiamento e diventerebbe ancora più forte. Conte? Si porta dietro la nomea di persona serissima e molto attenta ai dettagli. De Laurentiis, dopo aver sbagliato tutto quest’anno, s’è affidato a Conte ed al suo staff”.